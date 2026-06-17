Разработват нов режим на сезонна застраховка за мотоциклети

Булфото

Комисията за финансов надзор (КФН) ще сформира работна група, която да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи (МПС от групи L1-L5).

В нея ще бъдат поканени представители на мотообщността, на Асоциацията на българските застрахователи, на Гаранционния фонд, както и на всички компетентни институции, ангажирани с темата, предаде БНТ.

Това стана ясно на заседание на парламентарна Комисия по икономическа политика и иновации.

Редактор "Екип на Петел",

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