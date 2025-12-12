Разработват паникбутон в помощ на жени, подложени на домашно насилите

Пиксабей

Паникбутон в помощ на жени, подложени на домашно насилите, ще бъде разработван от Висшето училище по телекомуникации и пощи и Българо-турският дамски бизнес клуб.

За първите 10 месеца на тази година 3517 жени са били регистрирани като жертви на домашно насилие, близо 1300 са децата, около 540 са мъжете, каза националният координатор по линия на домашното насилие в МВР главен инспектор Зорница Шуманова, предаде БНР.

Висок дял на случаите на издадени заповеди за домашно насилие има в областите Ловеч, Силистра, Разград, Смолян, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ямбол и Перник. Там броят на издадените заповеди за защита е значително по-висок в съотношение към населението.

"Което показва повишена чувствителност и готовност за подаване на сигнали, а и наличие, може би, на по-изразен риск от домашно насилие", каза главен инспектор Зорница Шуманова.

Ниски нива на издадените заповеди за защита има в Търговище София, Габрово, Благоевград, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Русе, Хасково и Кюстендил.

"Това може да се дължи на по-слаба регистрирана активност, по-ниска степен на заявяване на случаи или ограничения в достъпа на жертвите до подкрепящи услуги. С най-ниски стойности са Видин и София град, където относителният дял на издадените заповеди се движи между 3 и 5%".

Има повишен брой за защита от домашно насилие, казаха от МВР. По данни на Центъра за психологически изследвания на хора с увреждания у нас има 680 000 жени с увреждания. Над 8% са официално регистрирани като подложени на насилие жени.

