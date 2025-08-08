Разраства се пожарът в Атика

снимка: Пиксабей

Пожарът, който избухна към 14:00 часа в Кератеа, област Атика, остава извън контрол. Заради силния вятър, който духа в района той се разпространи много бързо и затрудни работата на огнеборците, предаде съобщи Bulgaria ON AIR.

"За съжаление, близо до района, където е възникнал пожарът, в Тогани Кератеас, по време на гасенето на тухлена сграда, където според информацията е пребивавал постоянно възрастен мъж, пожарникарите откриха тялото му", каза говорителят на пожарната Василиос Ватракоянис.

Кметът на Лавреотики, Димитрис Лукас, заяви, че фронтът на пожара се простира на над 7 километра, което затруднява усилията на все по-подсилените сили на пожарната служба. Той уточни, че пожарът е започнал в Димолаки, слязъл е от планината, разпространил се е към селището Малиастека и Агиасма и сега гори в Синтерина.

В същото време, Гражданска защита призовава с последователни съобщения за евакуация на още населени места, тъй като пожарът се разпространява много бързо. По рано днес бяха евакуирани четири района - Дросия, Малиастека, Агиасма и Харвало и старчески дом. Общо 12 района са предупредени да се евакуират.

В готовност са три кораба на бреговата охрана за евакуация на хора при нужда.

Гръцките полицейски сили, разположени в района, досега са извършили 15 спасителни операции, а други пет спасителни операции са извършени от пожарникари.

На терен работят 190 пожарникари със 7 екипа горски командоси, 44 превозни средства, редица доброволци и редица доброволчески превозни средства с помощта на цистерни за вода и строителна техника от регион Атика, а наземните сили се координират от мобилния оперативен център "Олимпус".

За гасене на пожари от въздуха са разпределени 11 самолета и 13 хеликоптера, от които два са за тяхната координация. Освен това, както посочи преспредставителят на полицията, в района на Кератея поривите на вятъра достигнаха 7 по скалата на Бофор и остават силни досега.

Както подчерта Ватракоянис, прессекретар на пожарната служба, сили на Бърза помощ (EKAB) с една кола, 5 линейки и мобилно медицинско звено са разположени в по-широкия район на пожара, като добави, че "регистрирането на щетите по къщите и инфраструктурата ще се извърши след потушаването на пожара".

Относно останалите пожари, Ватракоянис отбеляза, че ситуацията в повечето райони на дейност в момента е подобрена.

"В Арголида пожарът е овладян. В Ахаия, Кефалония и Потамула в Айтолоакарнания пожарите са овладени. В Мегара в Атика пожарът е ограничен", подчерта той, като добави, че само през последните 48 часа са избухнали 114 нови пожара.

"Очаква се утре да е по-трудно, с червена тревога и изключителен риск от пожари в Атика, Беотия, Евия, Ахаия, Илия, Арголида, Коринто, Аркадия, Лакония и Китира, докато в много други райони се очаква много висок риск от пожари. Още веднъж силно препоръчваме да се избягва работа с горещи материали. В случай на пожар, за безопасността на всички, трябва да се спазват инструкциите на компетентните органи", заключи той.

