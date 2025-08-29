Снимка: Югозападно държавно предприятие

Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" над село Горно Осеново, който избухна в четвъртък следобед.

Площта му се е увеличила близо три пъти и към момента огънят е обхванал над 30 декара от парковата територия, предава БНР.

Пожарникари, горски служители и екипи от националния парк гасят на място. Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета и до пожара се върви пеша около 1,5 километра.

Има риск огънят да тръгне към алпийската част, което ще е сериозен проблем, заяви за БНР директорът на Държавното горско стопанство в Симитли Благой Кишев.

Според специалистите ще е нужна и летателна техника, за да гаси от въздуха.

