Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"

29.08.2025 / 09:45 0

Снимка: Югозападно държавно предприятие

Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" над село Горно Осеново, който избухна в четвъртък следобед. 

Площта му се е увеличила близо три пъти и към момента огънят е обхванал над 30 декара от парковата територия, предава БНР. 

Пожарникари, горски служители и екипи от националния парк гасят на място. Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета и до пожара се върви пеша около 1,5 километра.  

Има риск огънят да тръгне към алпийската част, което ще е сериозен проблем, заяви за БНР директорът на Държавното горско стопанство в Симитли Благой Кишев. 

Според специалистите ще е нужна и летателна техника, за да гаси от въздуха.

 

