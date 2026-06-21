Разруха, отчаяние и безпомощност: 8 месеца след потопа в „Елените“

Кадри bTV

Осем месеца от потопа в „Елените“, който отне четири живота и разруши десетки сгради в комплекса. В началото на туристическия сезон екип на bTV влиза отново в разрушените жилища, за да провери - какво се случва днес.

3 октомври 2025 година. Водата залива „Елените“, а от сграда жена вика за помощ. Десет месеца по-късно телевизионният екип влиза в същата сграда.

Водата е минала оттук, стигнала е височина повече от метър, и е изкъртила и двете врати.

По улиците е тихо, в разрухата тях рядко се виждат хора. Срещаме Людмила, която със съпруга си бяга от войната в Харков. Купуват две стаи в „Елените“, които потопът отнася.

„Тук е същото като при нас, изгубихме всичко“, споделя жената.

От обществен съвет - Несебър многократно изпращат сигнали до институциите

„Държавата отсъства в тази ситуация, говорим за хора, които са купили законно жилища от 11 различни нации, които се оказват не толкова законни, защото някой е узаконил да се строи върху речно дере“, каза Кръстьо Пеев, Обществен съвет - Несебър.

От 144 проверени обекта, 114 са узаконени от архитекта на община Несебър, отговаря регионалното министерство на наше запитване. 4 са незаконни, за две е издадена заповед за премахване:

„Заповедта за премахване на строеж „корекция на коритото на река Козлука“ и „земни маси“ е обжалвана, делото не е приключило. Издадена е и заповед за премахване на строеж „открит воден атракционен парк – „Атлантида и подпорна стена, като заповедта е връчена на три фирми. За резултатите от извършените от РДНСК - Бургас проверки и установените нарушения писмено е уведомен главният прокурор на Република България, като му е изпратена събраната информация.“

Парадоксът е, че от началото на сезона обяви за продажби на жилища и ваканция в „Елените“ не липсват. Идват и заблудени туристи, които се чудят филм ли се снима, или е истина.

Опитите на bTV да се свърже с адвоката на дружеството, което стопанисва „Елените“, и с община Несебър, са неуспешни.

Разследването на прокуратурата в Бургас продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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