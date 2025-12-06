Разсекретяват доказателства по делото „Епстийн“

кадър:Youtube

Американски федерален съдия нареди разсекретяването на още протоколи, свързани с разследването срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн от 2005 и 2007 г.

Решението идва, след като през миналия месец Конгресът прие закон, задължаващ Министерството на правосъдието да разкрие всички материали около скандалния финансист и дългогодишната му партньорка и съучастничка Гислейн Максуел.

В заповедта си съдия Родни Смит посочва, че „по-късно приетият и конкретен закон надделява над забраната за разгласяване“. Така той отменя предишната защитна заповед, която блокираше публикуването на материалите, предава Нова тв.

Подобно искане от Министерството на правосъдието беше отхвърлено през август, тъй като нарушаваше федералните правила за секретност на заседанията на голямото жури — правила, които новият закон вече изрично отменя.

Министерството на правосъдието иска да бъдат разкрити и документи по делото на Епстийн от 2019 г. в Ню Йорк, както и материалите от процеса срещу Максуел от 2021 г.

Става дума за разследване, което е проверявало дали Епстийн е злоупотребявал с непълнолетни момичета — дело, което приключва през 2008 г. без федерални обвинения, след като Епстийн сключва спорно споразумение и признава вина само по по-леки щатски обвинения в проституция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа „Закона за прозрачност на архивите за Епстийн“ миналия месец — след години на критики и обвинения, че отказва да разсекрети материалите, които преследват администрацията му.

Законът задължава правосъдното министерство, ФБР и федералните прокурори да публикуват документите до 19 декември, освен ако съдържат:

материали от активни разследвания

данни, които могат да разкрият самоличността на жертвите

изображения на насилие или сексуално насилие над деца

класифицирана информация или такава, свързана с националната сигурност

