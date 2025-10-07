Разширението на кариерата в Боснек е спряно до приключване на съдебните дела

Кадър Гугъл мапс

Висшият административен съд спря предварителното решение за разширението на кариерата в Боснек.

Кариерите не могат да ползват новия парцел, докато не приключи делото за обжалването на разширението.

Решението на ВАС е окончателно като последна инстанция. В момента тече делото пред Административен съд - Перник.

Жителите на селата Боснек и Студена отдавна се оплакват от шум и трусове заради взривовете на кариерата, която е в близост до населените места, съобщава БНТ.

Днешното дело в Административния съд в Перник по жалби на жителите беше отменено по искане на адвоката на трите села Боснек, Студена и Старо село.

Адвокат Свилен Овчаров настоява делото да се гледа от Административен съд - София.

