Разширяват метрото в "Люлин"

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"Метрополитен" ЕАД подписа два договора за изграждането на разширението от 2 км на метрото в ж.к. "Люлин", съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Новото отклонение ще се строи под бул. "Царица Йоанна" и ще достига до западната дъга на Софийския околовръстен път. Стойността на договорите е за близо 139 млн. евро.

За двата участъка от разширението в "Люлин" бе проведена процедура за избор на изпълнител.

"Продължаваме да развиваме метрото, новата линия осигурява по-добра свързаност на най-големия квартал на столицата. Това разширение е част от стремежът ни да направим София по-модерен, по-зелен и по-добре свързан град. Всяка нова метростанция означава по-малко задръствания, по-чист въздух и повече възможности за развитие на кварталите", каза кметът на София Васил Терзиев.

Обединение ДЗЗД "Метро Люлин Запад", с партньори "Геострой" АД, "Пауър Смарт" ООД и "Обонато Билд" ООД, подписа договор за първата обособена позиция – проектиране и строителство на метростанция "Добринова скала" и прилежащия тунелен участък от Околовръстния път до км 0+887,78 (начало на МС 2). Стойността на договора е 68,4 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 36 месеца.

Обединение ДЗЗД "Метро Люлин 2024", с партньори "Трейс Груп Холд" АД и "Джи Пи Груп" АД, ще изпълни втората половина на трасето – от км 0+887,78 (начало на МС 2) до метростанция "Люлин", включително новата метростанция "Царица Йоанна". Стойността на договора е 70,4 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение също е 36 месеца.

Проектът на разширението на трета метролиния в посока "Слатина" и "Младост" е изпълнен на 45%, каза в началото на юни кметът на София Васил Терзиев. Той посочи, че изпълнението на проекта върви по план до края на 2027 г. трябва да бъдат завършени шестте метростанции, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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