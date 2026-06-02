Разширяват възможностите за онлайн обучения с нова виртуална платформа

Всеки желаещ да надгради своите знания и умения вече ще може да го направи, след като през месец юни стартира виртуална платформа за онлайн обучения. Тя е създадена от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в отговор на спешната необходимост от бърз и удобен достъп до обученията и различните форми за развитие на уменията. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на форума Green Transition.

„Платформата, която е създадена с инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), ще предоставя възможност на неограничен кръг хора – без значение дали са безработни, заети, предприемачи, млади или по-опитни специалисти – да използват свободното си време тогава, когато им е удобно, за да преминават онлайн обучения“, обясни министър Ефремова. Чрез нея ще може да се надгради постигнатото до момента в обученията. Досега над 200 хиляди са обучени в дигитални умения по Плана за възстановяване и устойчивост и още 30 хиляди души са се възползвали от останалите възможности по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подобряването на зелените и дигиталните умения и работата с изкуствен интелект са сред приоритетите в обученията на работната сила, които МТСП ще подкрепя. Министър Ефремова отбеляза, че екипът на Министерството не „тръгва от нулата“ при разработването на инструментите за подкрепа на обучения, квалификация и преквалификация. „Основаваме политиките си на данни и анализи. Затова подготвяме нова, значително по-задълбочена статистическа прогноза за развитието на пазара на труда. Чрез нея ще анализираме кои професии постепенно отпадат, кои ще се развиват и какви нови умения ще бъдат необходими на работната сила“, обясни Ефремова.

Тя обърна внимание, че от страна на МТСП са подготвени различни мерки и програми, отчитащи спецификата на отделните групи на пазара на труда – младите специалисти, хора с увреждания, хора, които имат по-труден достъп до образование, по-висококвалифицирани специалисти, които искат да надграждат знанията си.

„През годините вече сме изградили редица инструменти за подкрепа на ученето през целия живот. Въведохме електронните ваучери за обучение и възможностите за онлайн обучение. По-късно създадохме условия и за асинхронно обучение, което позволява да учиш по всяко време“, каза министърът на труда и социалната политика.

Наталия Ефремова представи и възможностите за достъп до обучения, които предлагат създадените дигитални клубове в над 1200 населени места в страната, също създадени по НПВУ. Те разполагат с високоскоростен интернет и предоставят достъп до онлайн обучение и дигитални ресурси на хора, които са безработни, нямат техническа възможност да учат от вкъщи или не знаят откъде да започнат.

Министър Ефремова допълни, че на база статистическите прогнози за потребностите на пазара на труда ще се подготвят по-гъвкави форми на обучение и по-кратки пътеки за придобиване на квалификация. Част от тези процеси е валидирането на знанията, придобити по неформален път и въвеждането на индивидуалната сметка за обучение и др.

