Разследване на Генка Шикерова във Варна: С фалшиви нотариални актове от 1944 година са присвоени 400 декара държавни земи

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Разследване на Генка Шикерова за Дневен ред за мащабни имотни кражби във Варна.

Как фалшиви нотариални актове от 1944 г. водят до присвояване на атрактивни имоти, които се оказват собственост на фирми, свързани с емблематичен местен бизнесмен и певица от Варна.

Схемата включва лица "бушони" от Бяла Слатина и Търнава, както и участието на кадастъра и нотариуси.

Разследването е спряно от тогавашния главен прокурор Борислав Сарафов.

Разследването гледайте в линка https://www.youtube.com/watch?v=jRhJbQUj8_I

Редактор "Екип на Петел",

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