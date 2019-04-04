реклама

Разследване на изнудване във Варна: Мъж взе ключовете на 28 коли и поиска 10 бона за да ги върне

04.04.2019 / 15:28 2

Районната прокуратура във Варна е задържала за срок до 72 часа мъж, който е бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство за изнудване.

От 28 март до 3 април тази година обвиняемият изнудвал собственик на автосалон да му даде сумата от 10 000 лева с обещанието, че само така ще си получи обратно 28 ключа за автомобили и комплектите с документи за тях. Колите са били внесени за продажба от чужбина.

Действията по разследването продължават, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
tonivp (преди 34 минути)
Рейтинг: 1342 | Одобрение: 627
Те реално толкова струват на вторични Ухилен
4
1
ДИВАКА (преди 1 час)
Рейтинг: 18965 | Одобрение: 4900
ЗА 28 КОЛИ И САМО..10 БОНА..ИНФЛАЦИЯ...ИзплезванеУсмивкаУхилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама