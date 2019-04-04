Разследване на изнудване във Варна: Мъж взе ключовете на 28 коли и поиска 10 бона за да ги върне

Районната прокуратура във Варна е задържала за срок до 72 часа мъж, който е бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство за изнудване.

От 28 март до 3 април тази година обвиняемият изнудвал собственик на автосалон да му даде сумата от 10 000 лева с обещанието, че само така ще си получи обратно 28 ключа за автомобили и комплектите с документи за тях. Колите са били внесени за продажба от чужбина.

Действията по разследването продължават, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

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