Разследване в Гърция: Български следи в схема за укриване на ДДС

Гръцките данъчни власти обявиха тревога заради нова схема за укриване на данъци чрез недекларирани POS терминали, свързани с банки и платежни институции в чужбина, предава Рrotothema, пише Фокус.

Според независимият орган за публични приходи (AADE) става дума за усъвършенстван модел на данъчни измами, който позволява на бизнеса да извършва на пръв поглед картови плащания, без те да бъдат отчетени пред държавата.

Въпреки че Гърция инвестира милиони в дигитализацията по свързването на касовите апарати с платежни терминали, част от търговците са намерили технологичен "прозорец", чрез използването на нерегистрирани чуждестранни POS устройства.

Според разследването 80% от тях идват от доставчици, свързани с България. В схемата участват още устройства от Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия.

Механизмът е изпипан до съвършенство и е невидим за обикновения потребител. Клиентът плаща и получава касова бележка, но данните за транзакцията недостигат до гръцката електронна система MyData. Парите не постъпват в гръцката бизнес сметка на фирмата, а отиват директно в личните сметки на собствениците в чужбина, което позволява укриването на обороти и неплащането на дължимия ДДС.

