Разследването срещу мъчителите на животни Габриела и Красимир приключи, вече са в затвора

кадър: БНТ

Подсъдимите за зверствата над животни, които са снимали и разпространявали скандални клипове, вече са в затвора. Разследването срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, продължило над 8 месеца - приключи.

След като Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителния акт в съда, подсъдимите са преместени зад решетките, предаде бТВ.

Двойката е с три обвинения - за престъпен сговор, за причиняване на смърт и жестоко отношение към животни и за създаване на порнографско съдържание.

Двамата са снимали садистични видеа с порнографски характер, като са измъчвали и убивали дребни гръбначни животни.

А клиповете са продавани по интернет в чужбина, казаха от прокуратурата. Отделно са разследвани и за пране на пари.

"За престъплението "жестокост към животните", деянията са 19, а деянията за създаване на порнографско съдържание са общо 15", коментира главен инспектор Трифон Бойчев, началник сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" в ГДНП.

"Единият от обвиняемите не е дал обяснения. Възползвал се е от правото си да не дава такива, а другият обвиняем е изложил защитна версия, че са правили това, тъй като са били принудени от неустановено по делото лице", коментира Албена Стоилова, говорител на Окръжната прокуратура в Перник.

