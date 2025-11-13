Разследващ полицай влезе в историята на „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Вероника Фотева се превърна в първия участник, който е употребил по един от трите си жокера на въпроси за 1500, 2000 и 3000 лева в „Стани богат“. Първите два от тях – „50:50“ и сина й Велико, който се включи по телефона от Милано, разследващият полицай използва за 1500 и 2000 лева.

Дамата от Дупница заключи сумата от 3000 лева, а за нея бе попитана: Каква специалност е изучавал Махатма Ганди в Лондон в края на 80-те години на XIX в.?

Опциите бяха Философия, Медицина, Право и Литература.

Вероника поиска помощ от Ники Кънчев и той правилно я насочи към право.

Последва въпрос за 5000 лева: Какъв тип растения са литопсите, които идват от Южна Африка и носят популярното наименование „живи камъчета“? - Иглолистни, Тревисти, Лианоподобни и Сукулентни.

Тук служителят на реда блесна с познания, и след като обясни защо изключва първата, втората и третата възможност, позна, че става дума за сукулентни.

За 10 000 лева водещият попита: Каква сграда е открита през 1989 г. на мястото на разрушената 200 години по-рано Бастилия в Париж? - Стадион, Опера, Супермаркет и Църква.

Вероника реши да играе, вместо да си тръгне с 5000 лева. Тя маркира супермаркет, но верният отговор се оказа опера. Така Фотева спечели 3000 лева от телевизионната игра по бТВ.

