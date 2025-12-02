Разследващ журналист: Новата динамична сила на протестите ме прави оптимист

Редактор: Недко Петров

Слави Ангелов обясни кое е отприщило гнева на хората, за да излязат да протестират по улиците. Според разследващия журналист протестите ще стават още по-многолюдни и недоволните държат солиден коз.

Когато ти управляваш в продължителен период от време срещу интереса на хората, когато във всички сфери на живота са някакви схеми и кражби, които постоянно облагодетелстват едни и същи икономически кръгове и политически партии, и когато ти нямаш съпротива срещу това нещо, никой не те пляска през ръцете, ти не получаваш знак, че не трябва да правиш това нещо, защото ще ти се случи нещо лошо, естествено, ти отиваш на някакви крайности, какъвто беше бюджета, коментира Ангелов.

Неговата цел беше да натовари единствените работещи в частния сектор, които пълнят хазната, за да се изплащат заплатите на една администрация, която в огромна част от случаите не само не работи в интерес на хората, а работи срещу техния интерес. Така идва една такава неочаквана революция, както се е случвало и друг път. Сега новото нещо тук са младите хора, така наречените джензита, които напуснаха своя комфортен онлайн балон и излязоха на терен, продължи Слави.

Освен това те виждат, че има резултат от това, което правят, и то доста бърз резултат. Според мен ще бъдат все повече при всеки следващ протест, защото това при тях се превръща в някаква мода - който не е там, е левак. Това е изключително радостно така за мен, защото някак си хората от нашите поколения се бяха изтощили от тези протести. Някак си, това е много неприятен момент, чисто психологически, аз съм го чел при изследването на мафията в Сицилия, когато ти усещаш една невъзможност нещо да се промени. Сега тук идва една нова много динамична сила и това ме изпълва с доста оптизъм, допълни в „Лице в лице“ Слави Ангелов.

