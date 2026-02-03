Разследващ журналист за тримата убити в хижа "Петрохан": Може да са станали свидетели на престъпление

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Едната жертва има голяма счетоводна къща, няколко фирми за технология, за консултации. Другият участва в НПО за екстремни спортове, палеонтология. През 2022 година, когато уредяват тази Българска агенция за контрол на защитени територии, там участват професор, известен художник, преподавател, съпругата му, както и те. Те изглеждат нормални хора, дори са познати в техните среди.

По този начин разследващ журналист започна коментара си за откритите мъртви трима рейнджъри в хижа „Петрохан“.

Говорих с хора от екозащитните организации, за да разбера дали знаят нещо за тях. Те ми разказаха същите неща, че са много странни, че са чували за това как охраняват въоръжени цялата територия там. Те имат и друга неправителства организация, нещо като европейски институт „Биоразнообразие“. Иначе официалното е Фондация „Биоразнообразие“, за която всички са чували. Те са публични хора, може да намерите телефоните и децата им, интервюта с тези хора. Много малко обаче се знае, освен снимките, които са им публикували с униформи, продължи Кирил Борисов.

Мем ме навежда мисълта, че в този случай, ако не става въпрос за някакъв битов инцидент, защото, ако е битов инцидент, до една седмица ще бъде разкрит, може да са станали свидетели на някое престъпление. Или пък да е някакъв битов скандал, но очевидно не е ритуално самоубийство, както има такива версии, или пък любовен триъгълник на 2 февруари, което е още по-нелепо, каза още в „Твоят ден“ Борисов.

