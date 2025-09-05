Разследващ журналист засипа с тежки критики властта

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

При децата и младежите, които фучат с коли на улицата и изскачат от тях, има един много сериозен пропуск на възпитание на адекватна ценностна система. Всичко това ние го видяхме в тези много така шокиращи примери, които се случиха по време на незаслужено дългата ваканция на депутатите. Така разследващ журналист започна коментара си по повод инцидента със шефа на ОДМВР Русе, който беше бит от 19-годишни младежи след спречкване на улицата.

Това са деца, при които момичетата си мечтаят да си сложат по два кубика във всяка устна, а момчетата искат да се татуират, да се качат в една мощна кола и да броят пачки вътре. Другият голям проблем е, че когато това поколение излиза така на сцената на живота, и на бойното поле на улицата, тъй като пътищата в България са бойно поле, се оказва, че срещу тях няма държава, която да се противопостави, допълни той.

Правоохранителните органи в България за мен работят неадекватно и този случай го доказва, защото няма никакъв респект към полицията. Значи, аз си спомням навремето през 90-те години, имаше такива гангстерски войни, по време на които, когато арестуваха някакви големи престъпни босове, се говореше и едва ли не се носеха слухове как те ще нападнат министерството. Не знам какво помните в средата на 90-те години, какво чудо беше, но добре, че когато полицията тогава излезеше на улицата, тези хора се насмитаха, включително и тези големи босове, които в момента тези деца имитират, продължи Ангелов.

Големият проблем е, че когато тези деца с тази неадекватна ценностна система са в момента на улицата, и това наистина го видяхме с летящия Виктор са 199 км/ч, видяхме го с момчето, което с АТВ-то премаза хора в Слънчев бряг, видяхме го и с тези младежи, които пуснаха трамвая, тъй като може би им е било скучно, че не са участвали в някоя от гонките в нашия град, проблемът е, че за тях няма държава, няма правосъдие и възмездие, каза още в „Тази сутрин“ Слави Ангелов.

