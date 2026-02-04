Разследват 53-годишен мъж за блудство с две деца в Лом

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Районната прокуратура в Монтана разследва случай на блудство срещу две малолетни деца на 7 и 8 години. По данни на разследването престъплението е извършено на 31 януари 2026 г. в Лом от 53-годишен мъж, привлечен вече като обвиняем.

Събрани са доказателства, включително разпити на свидетели, оглед на местопроизшествието и биологичен материал, съобщава bTV. Според прокуратурата има обосновано предположение за авторството на деянието, за което законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години.

Обвиняемият е осъждан и преди. Заради високата обществена опасност и риска да извърши ново престъпление прокуратурата е поискала мярка „задържане под стража“. Съдът обаче е наложил по-лека мярка – „подписка“, която ще бъде обжалвана.

Разследването продължава, като се проверява и информация за възможни посегателства срещу други лица.

