Разследват ОПГ за длъжностни присвоявания в Митница - Русе

Снимка: МВР

Под наблюдението на Окръжна прокуратура-Русе се провежда разследване за организирана престъпна група, извършвала длъжностни присвоявания на чужди стоки и ценности, задържани в хода на различни административно-наказателни производства на Митница - Русе и поверени им да ги пазят – престъпление по чл. 321 от НК във връзка с чл. 202, ал. 1 вр. чл. 201 от НК.

Разследването по делото се провежда от разследващи полицаи на ГДБОП. На 28 октомври на територията на област Русе и град София бяха извършени множество следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура-Русе – огледи на местопроизшествия, над 30 претърсвания на адреси – служебни помещения, частни имоти и моторни превозни средства и 15 разпита на свидетели.

Намерени и иззети са вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева, над 300 г инвестиционно злато и сребро, множество различни по вид текстилни артикули, козметика и техника от защитени търговски марки, както и значително количество цигари без акцизен бандерол, имащи отношение към провежданото разследване. Проверява се и липса на над 2500 литра дизелово гориво, пише novini.bg.

В акцията са участвали и експерти на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. Назначени са множество експертизи и са изискани документи. След анализ на събраните доказателства и получаване на експертните заключения ще се извърши преценка за повдигане на конкретни обвинения на съответните длъжностни лица. Работата по разкриване на цялостната престъпна дейност продължава.

За престъплението по чл. 321 от НК във връзка с чл. 202, ал. 1 вр. чл. 201 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години. При разследването на територията на Русе и София е оказано необходимото пълно съдействие от страна на директора на Агенция „Митници“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!