Разследват бизнесмен, опитал да отвлече автобуса в Бургас

Снимка: Булфото

Бизнесменът от Несебър Димитър Саръстов е мъжът, който в събота на обяд нападна кондукторката и рани шофьора на автобус №12 в Бургас, узна Флагман от свой достоверен източник. 44-годишният агресор опита да похити превозното средство, собственост на "Бургасбус", с неясни към момента мотиви. По информация на медията неадекватното поведение на Саръков е вследствие на употреба на наркотични вещества. Източникът на Флагман допълни, че след инцидента мъжът е бил тестван с дрегер, като устройството е отчело положителна проба. След екшъна в автобус №12 Димитър е бил настанен в Центъра за психично здраве за лечение, а по случая вече е образувано досъдебно производство.

Както Флагман.бг писа по-рано, неадекватен мъж заплаши с нож кондукторката Катерина Радева, взе портфейла ѝ с оборотните пари и рани шофьора Митко Димитров при опит да отклони и отвлече движещ се по линия №12 автобус в посока терминал "Славейков", намиращ се на метри от сградата на КАТ-Бургас.

Саръстов започнал да блъска по кабината на шофьора с искане за промяна на маршрута. След което сам позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, и отправил заплахи за саморазправа към намиращите се вътре пътници - три момчета на 15-16 години и една жена.

Редактор "Екип на Петел",

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