Разследват бой с брадви и мотики в Средец

Снимка МВР

Разследват бой между две групи братя в Средец, съобщиха от полицията. Саморазправата е била на 26 юли в района на ул. „Тодор Каблешков“ с брадви, мотики и дървени прътове, като четирима души са настанени в болници, включително 45-годишен мъж с най-тежки наранявания, пише Блиц.

Двама братя - на 35 и 37 години са влезли във физическа саморазправа с други трима братя - на 42, 45 и 46 години, нанасяйки си взаимно удари с брадви, мотики и дървени прътове по лицата и телата.

В сбиването са се включили и множество други техни близки и роднини. Задържани са били по един брат от двете групи, а в болници са настанени четирима души - най-сериозно пострадалия от тях 45-годишен мъж.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!