Разследват действията на полицай при проверка на автомобил в село Синдел

Снимка: ОДМВР - Варна, архив

По разпореждане на директора на ОДМВР - Варна старши комисар Красен Торимацов е извършена проверка на действия по пътен контрол на полицейски служител в село Синдел, община Аврен на 2 ноември. За пълна обективност на проверката са прегледани обстойно и кадрите от бодикамера, използвана за документиране на всички полицейски действия, съобщават от ОДМВР - Варна.

Установено е, че около 13 ч. на 2 ноември в село Синдел служители на Сектор "Специализирани полицейски сили" при ОДМВР — Варна, извършват проверка на лек автомобил и лицата в него. Водачът е без свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) и без документи за самоличност.

Той отказва да изпълни полицейските разпореждания и при опит да бъде задържан е оказал съпротива, като за осуетяване на задържането се намесва и друг мъж от автомобила. В рамките на своите правомощия служителите използват физическа сила и помощни средства за задържане на лицата, уточняват от полицията. Към настоящият момент в хода на проверката се изясняват всички допълнителни факти и обстоятелства по случая във връзка с действията на проверяваните лица и реакцията на полицейските служители.

Малко след това на мястото на инцидента се събират група хора - около 40-50 човека, жители на населеното място. При създаденото от тях напрежение служителите преустановяват проверката и задържането, повикани са допълнителни полицейски екипи за възстановяване на обществения ред в селото. Към мястото е насочена и линейка. При пристигането на допълнителните екипи на МВР и екипа на ЦСМП, не са установени пострадали лица в района.

Около 15 ч. обаче отново е поискана медицинска помощ и повторно е изпратена линейка. Прегледани са и са насочени към МБАЛ "Света Анна" - Варна, където са извършени допълнителни прегледи, като са настанени в отделение по "Неврохирургия", посочват от полицията.



По случая е образувано и следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура — Варна. Действията на екипа са документирани чрез персонална полицейска камера на единия от полицейските служители.

Установено е, че две от лицата, оказали съпротива спрямо органите на МВР, през 2021 г. са извършили аналогични противозаконни действия - физическо нападение, при което са пострадали двама служители на реда, изпълняващи задълженията си, уточняват от ОДМВР - Варна. Тогава спрямо един от тях е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 270 от НК.

