Разследват домоуправителка, събрала над 20 хиляди лева за мним ремонт на покрив

В полицията в Дупница е образувано досъдебно производство за противозаконно присвояване на голяма сума пари, които са били събрани от живеещите в жилищен блок в Дупница, съобщиха от полицията. Парите били събирани за ремонт на покрива и погасяване на сметки за общите части на входа.

Става въпрос за сума от над 20 хил. лв. Едната сума - около 19 хил. лв., е била предназначена за ремонт на покрива, а около три хил. лв. - за покриване на текущи разходи, уточниха пред БТА от полицията.

По данни на заявителите парите са събрани от домоуправителката за времето от март 2025 г. до вчера, уточниха от полицията. За случая е уведомена прокуратурата.

