Разследват екопрестъпление зад взрива, вдигнал на крак Горна Оряховица

Снимка: Булфото

Под ръководството на Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица, се извършват действията по разследване във връзка с взрив от канализационните шахти в горнооряховския квартал "Калтинец".

Досъдебното производство е образувано за престъпление - управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, предава Bulgaria On Air.

На мястото на произшествието е извършен оглед от разследващ полицай. След уведомяването на прокуратурата е разпоредено и са извършени претърсвания и изземвания и разпити на свидетели.

Иззети са проби, включително и от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Изискана е документация от институциите относно картографските планове на района, кои предприятия в града използват канализацията.

Предстои да бъде назначена експертиза, от чието заключение да стане ясна причината за образуване на газовете, причинили взрив в канализационните шахти.

До 5 години затвор за виновните

От прокуратурата уточняват, че за разследваното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 5 години и глоба.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.

