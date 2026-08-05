Разследват инцидент с хеликоптера на Тръмп и пътнически самолет

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Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) започна разследване на инцидент във въздушното пространство край Вашингтон, при който президентският хеликоптер Marine One, превозващ Доналд Тръмп, и пътнически самолет са се оказали на по-малка дистанция от предвидената. Според първоначалната информация няма данни за непосредствена опасност или риск от сблъсък, съобщи CNN.

По данни на FAA случаят се разглежда като инцидент, свързан с безопасността на въздушното движение, но двата летателни апарата не са се движили по пресичащи се траектории.

Инцидентът е станал във вторник следобед, когато Marine One излита от района на Елипсата до Белия дом. След тежката катастрофа между военен хеликоптер Black Hawk на близкото летище „Роналд Рейгън“ през миналата година бяха въведени строги ограничения за полетите на хеликоптери в района.

Според записи от комуникацията между пилотите и диспечерската кула, прегледани от CNN, екипажът на Marine One поне три пъти е уведомил контролната кула, че се подготвя за излитане. Първоначално обаче диспечерите не са потвърдили съобщенията, а в един момент дори са отговорили, че връзката е „неясна и неразбираема“.

Малко по-късно диспечерът предупреждава президентския хеликоптер за регионален пътнически самолет, който вече излита от летището. Пилотите на Marine One потвърждават, че виждат самолета, изчакват той да премине и едва след това продължават полета си към военновъздушната база „Андрюс“, откъдето Доналд Тръмп отпътува с Air Force One за Лос Анджелис.

Според Reuters и The Wall Street Journal вторият участник в инцидента е бил регионален самолет Embraer E170 на авиокомпанията Envoy Air, изпълнявал полет до Пенсакола, щата Флорида. По данни на Flightradar24 самолетът е преминал на около 2,4 километра от района на Белия дом. И двата летателни апарата са кацнали безопасно, пише nova.bg.

От Корпуса на морската пехота на САЩ заявиха пред CNN, че полетът на Marine One е протекъл по стандартната процедура и че диспечерите не са разпореждали забавяне, изчакване или промяна на маршрута.

От Белия дом също увериха, че президентът не е бил изложен на опасност. „Полетите на Marine One се изпълняват от едни от най-добрите пилоти в света и в нито един момент президентът не е бил в риск“, заяви говорител на Белия дом.

Редактор "Екип на Петел",

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