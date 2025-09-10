Разследват инцидента в Дряновско, при който загина 15-годишно момче

Снимка: Булфото

Окръжната прокуратура в Габрово разследва инцидента в дряновското село Пейна, при който вчера загина 15-годишно момче.

Момчето се е возило в 4-колесното самоделно превозно средство, когато водачът губи контрол, детето пада и машината го затиска, съобщава БНР.

Инцидентът не е станал гората, а на асфалтов път, изясниха от Окръжната прокуратура, предвид че самоделката се е използвала от дървосекачите, които са работили в държавни гори край село Пейна.

Загиналото момче е от Котел, а мъжът, управлявал машината – от Дряново. По непотвърдена информация двамата не са били близки роднини, а родителите на детето са в чужбина.

Водачът е освободен, след първоначалното задържане.

Очаква се обстоятелствата около нещастния случай да бъдат изяснени в хода на разследването.

