Разследват кражба на ток във великотърновско, задържаният „копаел” криптовалути

Снимка: Булфото

Случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа разследват служители на ОДМВР – Велико Търново, съобщава Нова телевизия.

Вчера при извършена проверка в сграда на селскостопански двор в село Балван, собственост на 55-годишен местен жител, са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия.

Собственикът на имота е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!