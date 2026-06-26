Разследват масов бой в Сливенско, мъж е болница

Снимка: Булфото

Разследват масов бой в Сливенско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 24 юни в село Тополчане. Скандал е станал между двама младежи на 21 и 17 години, който впоследствие е прераснал в сбиване между техни роднини, посочва Дарик.

Пострадал е мъж на 29 г., който е настанен в болница Стара Загора - с нараняване на главата.

Извършителят е мъж на 47 години, който е бил задържан.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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