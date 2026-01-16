Разследват нападението над фелдшер от Павликени

Снимка: Булфото, архив

Разследване по повод последното нападение над фелдшер в област Велико Търново ръководи Районната прокуратура в старопрестолния град. Случаят е от средата на седмицата, припомня Фокус. Досъдебното производство е за отправена закана за убийство и причинена лека телесна повреда на медицински специалист.

Екипът на Спешна помощ - Павликени се е отзовал на сигнал за лице с наранен глезен, като травмата е получена в следствие на падане. На обаждането се отзовал медицинският специалист Г. К. от Филиала в Павликени.

"Докато извършвал преглед на лицето с наранения крайник, друго присъстващо лице - Н.Н., нанесло три удара с юмрук в областта на гърдите на медицинския фелдшер и му отправило закана с убийство. По случая в РУ - Павликени е започнато досъдебно производство за престъпления по чл. 144, ал.3, т.1 от НК и по чл.131, ал.2 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели, извършено е освидетелстване на пострадалия, назначена е съдебно-медицинска експертиза", посочват още от прокуратурата.

Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Предстои той да бъде привлечен в качеството на обвиняем и да му бъде взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Разследването продължава под наблюдението на Районна прокуратура - Велико Търново, Териториално отделение - Павликени.

