Разследват нов случай на насилие в дом за стари хора в Казанлък

кадър: Нова, архив

На 28 ноември т.г. в Районното управление на Казанлък е получен сигнал, че 74-годишна жена, която живее в Дом за пълнолетни лица в Казанлък, се намира в болница с травми и синини по тялото. Това съобщиха преди минути от Районна прокуратура - Стара Загора след журналистическо запитване.

В Районната прокуратура е образувано досъдебно производство за установяване на причините за получените травми.

Назначена е съдебномедицинска експертиза, чието заключение ще даде отговор дали травмите са получени от падане или са причинени от нанесен побой.

Към момента свидетелските показания не потвърждават за упражнено насилие спрямо жената, посочват от прокуратурата.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен. Това съобщиха

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!