Разследват обир на златарски магазин в Дупница

Снимка: Булфото

Екипи на полицията и криминалисти разследват обир на златарски магазин (ателие) в центъра на Дупница, съобщи за БНР говорителката на Областната дирекция на полицията - Кюстендил, Катя Табачка.

Сигналът е подаден на тел.112 към 18,30 ч. Произшествието се обслужва и в момента. Според коментари обирът е на златарско ателие в района на кв. "Развесена върба" в града.

Крадците са хвърлили димка в търговския обект. Били са с маски и са напуснали мястото със скутер.

Работата по случая продължава. Не е ясно на етапа какво са успели да задигнат нападателите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!