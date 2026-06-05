Разследват печатница за фалшиви евробанкноти в софийско село, трима души са с обвинения

Снимка: Пиксабей

Окръжна прокуратура – София е повдигнала обвинения на трима души по досъдебно производство за прокарване в обращение и опит за прокарване в обращение на подправени парични знаци, за изготвяне и опит за изготвяне на неистински парични знаци, както и за укриване на предмети, материали и средства, предназначени за изготвянето им, съобщиха от прокуратурата.

Двама от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои да се поиска от съда постоянния им арест. Третият е с парична гаранция заради тежкото му здравословно състояние. Те са многократно осъждани.

Разследващите обясняват, че на 2 юни в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге, при заплащане на покупки били прокарани в обращение три подправени банкноти с номинал 20 евро. По същото време в един от търговските обекти е бил направен опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал.

Установено е, че през периода от месец май 2026 г. до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в село Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци. При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети шест принтера, два плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи.

На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изготвяне на неистински банкноти.

Преди два дни мъж на 35 години беше задържан в Тетевен за прокарване в обращение на неистински парични знаци, припомня БТА. За случая е получен сигнал на 2 юни от търговски обекти в Тетевен. Последвали са незабавни издирвателни действия, в резултат на които е установен 35-годишен мъж от тетевенското село Градежница. При извършения му личен обиск в него са намерени 20 банкноти с номинал от 10 евро, осем банкноти с номинал от 20 евро и две банкноти с номинал от 5 евро - общо 370 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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