Разследват подкупи за 100 млн. долара в енергетиката на Украйна

Украинската агенция за борба с корупцията обяви, че е разкрила схема за подкупи, свързана с компания за ядрена енергетика "Енергоатом" - държавна фирмата, която управлява три централи и осигурява над половината ток в страната.



Разследването е продължило 15 месеца. За ръководител на групата е посочен бизнесмен, а за участници - бивш съветник на министъра на енергетиката, шеф по сигурността на оператора за ядрена енергетика и четирима служители, предаде БНР.



Контрагенти са били изнудвани да връщат между 10% и 15% от преведените им суми, за да не им бъдат блокирани бъдещи плащания, или да не загубят статута си на енергийни доставчици.



Новината идва на фона на сложната ситуация в енергийния сектор, чиято инфраструктура е обект на атаки от руснаците, а прекъсванията в електроснабдяването са ежедневие.



Разследването предизвика и вътрешнополитически трус. Опозиционната партия на бившия президент Петро Порошенко поиска оставката на кабинета, но това трудно може да стане, заради подкрепата, която има президентът Володимир Зеленски от политическите партии в Парламента.

