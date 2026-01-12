Разследват председателя на Федералния резерв Джером Пауъл

Кадър Youtube

Федерални прокурори в САЩ са започнали наказателно разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Това съобщи самият той в неделя.

По-късно днес стана ясно, че разследването е свързано конкретно с ремонта на основната сграда на Централната банка, чиято стойност възлиза на около 2,5 млрд. долара, посочва БТА.

В публикувано видео Пауъл заяви, че Министерството на правосъдието на САЩ е връчило призовки на Федералния резерв и е заплашило с повдигане на обвинение във връзка със свидетелски показания, които той е дал пред комисия на Сената относно ремонти на сгради на Централната банка.

Пауъл определи разследването като „безпрецедентно“ и изрази убеждение, че то е започнато заради конфликта му с президента Доналд Тръмп, след като е отказал да намали лихвените проценти въпреки многократния публичен натиск от страна на държавния глава.

Председателят на Федералния резерв е поредният високопоставен служител, който влиза в конфликт с Тръмп и впоследствие става обект на разследване от Министерството на правосъдието. От „Би Би Си" съобщиха, че са потърсили за коментар както от ведомството, така и Белия дом.

Председателят на Националния икономически съвет в Белия дом Кевин Хасет заяви пред „Си Ен Би Си“, че не е участвал в разговори с Министерството на правосъдието по този въпрос, преди те да се свържат с Джером Пауъл. „Уважавам независимостта на централната банка и независимостта на Министерството на правосъдието. Ще видим как ще се развият нещата“, каза Хасет, но допълни, че проектът за сграда е с „наистина сериозно надхвърляне на разходите“ и с планове, които изглеждат несъответстващи на дадените показания.

„Тук става въпрос дали Федералният резерв ще може да продължи да определя лихвената политика въз основа на икономически данни и реални условия, или паричната политика ще бъде диктувана от политически натиск и сплашване“, заяви Пауъл. Той подчерта, че уважава върховенството на закона и отчетността в демокрацията, като допълни, че никой – включително председателят на Федералния резерв, не стои над закона. Според него обаче предприетите действия трябва да се разглеждат в по-широкия контекст на продължаващия натиск и заплахи от страна на администрацията.

Президентът Доналд Тръмп заяви в интервю за NBC News в неделя, че не е бил запознат с разследването срещу Пауъл. „Не знам нищо за това, но той определено не се справя добре във Фед и не е добър и в строителството на сгради“, каза държавният глава.

Въпреки думите на президента, Кевин Хасет посочи, че сградата е много по-скъпа от всяка друга в историята на Вашингтон и подкрепи действията на прокурорите: „Ако аз бях председател на УФР, щях да искам те (Министерството на правосъдието) да го направят“.

Разследването, което все още не е официално потвърдено от прокурорите, бележи нова ескалация в дългогодишния конфликт между Тръмп и Пауъл. Президентът номинира Пауъл за председател на Федералния резерв през 2017 г., но впоследствие многократно го критикува и дори заплашваше да го отстрани заради нежеланието му да намали лихвите по-бързо. През втората половина на 2025 г. Федералният резерв все пак намали основния лихвен процент три пъти.

Тръмп последователно обвинява предшественика си Джо Байдън и високите лихви за инфлацията и нарастващите разходи за живот в САЩ. Критиците обаче предупреждават, че опитите на президента да отстрани председателя на Федералния резерв подкопават независимостта на институцията.

Републиканският сенатор от Северна Каролина Том Тилис, който е и член на Банковата комисия на Сената, заяви, че ще се противопостави на номинацията на заместник на Пауъл и на всички бъдещи кандидати за Управителния съвет на Федералния резерв, докато правният казус не бъде напълно изяснен. По думите му вече няма съмнение, че съветници в администрацията на Тръмп работят активно за подкопаване независимостта на Централната банка.

Демократичният сенатор Елизабет Уорън заяви, че според нея целта на Тръмп е окончателно да отстрани Пауъл и да „назначи послушна фигура, за да завърши корумпираното превземане на американската централна банка“.

Според информация на „Ню Йорк Таймс“ разследването срещу Пауъл ще бъде ръководено от прокуратурата на окръг Колумбия.

