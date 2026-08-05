Разследват схема за 350 хил. евро евросубсидии, сред задържаните е бивш заместник-кмет

Стопкадър бТВ

Сигнал до Европрокуратурата е подаден за неправомерно усвояване на над 350 хиляди евро. Икономическата полиция в Кърджали разследва схема за получени субсидии за обработка на пасища и земеделски земи, част от които са застроени с имоти, а други са гора.

Като участник в групата е задържан бивш заместник-кмет.

В село Черноочене Бехчет Саидов разбира преди дни, че къщата му, построена на наследствени земи, е пасище, за което някой получава евросубсидия.

„Давал ли си пълномощно на някой за земите?“ „Не, няма“, казва Бехчет Саидов.

Съвместна проверка на Икономическата полиция при МВР – Кърджали и Фонд „Земеделие“ показва разминаванията между написаното в документите и реално съществуващото.

„Тази горичка е пасище, за което са плащани субсидии“, казва Мария Георгиева.

За две години са получени 350 хиляди евро субсидии за площи в землищата на четири общини – Хасково, Минерални бани, Кърджали и Черноочене. Общо – 8 500 декара.

„8 свързани лица са кандидатствали за директни плащания по европейски субсидии. Тези лица ги свързва това, че едно лице от тях кандидатства за всички останали. С пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство“, посочва Радослав Узунов, началник на Икономическата полиция към ОДМВР – Кърджали.

Като участник в схемата за 24 часа е задържан бившият заместник-кмет на община Минерални бани Муса Чолак. В дома му в село Караманци роднините му отказват да говорят с екипа.

Справка в община Минерални бани, откъдето е фамилията на задържания, показва, че поне пет години те не са подавали заявление за пасища.

„По право подават заявление тези, които са регистрирани като земеделски производители с регистриран животновъден обект и в системата на БАБХ“, казва Силвер Салим, старши експерт „Общинска собственост“ в община Минерални бани.

„Проверява се и как са придобити тези земи, и как са дадени, тъй като това са пасища, би следвало да има животни“, посочва Радослав Узунов, началник на Икономическата полиция към ОДМВР – Кърджали.

От ДФ „Земеделие“ съобщават за bTV, че са назначени проверки на земеделските стопани, които са подали заявление за подпомагане тази година. Допълват, че през последните две години няма проверки на място, но е извършван контрол според законодателството.

Редактор "Екип на Петел",

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