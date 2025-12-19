Снимка: Пиксабей

Разследват смъртта на бездомно куче в Благоевградско, съобщиха от полицията.

На 18 декември е подаден сигнал, че е открито умъртвено безстопанствено животно в района на ул. „Братя Миладинови“ в село Ново Делчево, предава Дарик.

За случая е уведомена прокуратурата.

Работата по установяване на точната причина за смъртта на животното продължава.

