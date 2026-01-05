Разследват смъртта на мъж в жилището му в Кюстендил

Булфото

Разследват смъртта на 61-годишен мъж в жилището му в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Мъжът е намерен на 30 декември.

При извършения оглед на място следи от насилие не са установени.

Тялото му е закарано за аутопсия. За случая е уведомена прокуратурата, предаде "Дарик".

