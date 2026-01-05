Разследват смъртта на мъж в жилището му в Кюстендил
05.01.2026 / 12:06 0
Булфото
Разследват смъртта на 61-годишен мъж в жилището му в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Мъжът е намерен на 30 декември.
При извършения оглед на място следи от насилие не са установени.
Тялото му е закарано за аутопсия. За случая е уведомена прокуратурата, предаде "Дарик".
