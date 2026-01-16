Разследват смъртта на шефа на "Уралкалий" в Кипър: През 2013 година Лукашенко го арестува на летището в Минск и предизвика гнева на Москва

Кадър Ютуб

Тяло на мъж в напреднал стадий на разложение бе открито на южното крайбрежие на Кипър, като основните улики сочат към изчезналия руски топ мениджър Владислав Баумгертнер. 56-годишният бизнесмен, който бе в центъра на геополитическата "калиева война" между Русия и Беларус преди десетилетие, е в неизвестност от 7 януари тази година, цитира Дунав мост.

Зловещата находка е направена в сряда западно от Лимасол, в зона, попадаща под юрисдикцията на британските военни бази в Кипър. Това добавя допълнителен дипломатически нюанс към разследването, тъй като аутопсията е извършена от съдебен лекар на британската администрация, а не от кипърските власти.

Въпреки краткия период от изчезването, състоянието на трупа не позволява визуално разпознаване. Говорител на кипърската полиция потвърди, че дрехите на откритото тяло съвпадат напълно с описанието на облеклото, което Баумгертнер е носел в деня на изчезването си.

"Категорична идентификация ще бъде възможна единствено след приключване на ДНК анализа", съобщават разследващите, цитирани от местното издание Cyprus Mail. Към момента аутопсията не е успяла да установи и конкретната причина за смъртта, което оставя отворени всички версии – от нещастен случай до насилствена смърт.

Последната следа от бизнесмена е в крайбрежното селище Писури, където той е бил забелязан да слиза от такси. Мястото на откриване на тялото съвпада с периметъра на издирвателната операция.

Името на Владислав Баумгертнер стана световноизвестно през 2013 година, когато той се превърна в най-скъпия "заложник" в корпоративната история на Източна Европа. Като изпълнителен директор на гиганта "Уралкалий", той прекрати картела с беларуската държавна компания "Беларускалий", което доведе до срив на цените на торовете и огромни загуби за режима в Минск.

В отговор беларуският президент Александър Лукашенко покани Баумгертнер на преговори в Минск, където той бе арестуван директно на летището – безпрецедентен акт, който обтегна отношенията между Москва и Минск до краен предел. След месеци на дипломатически пазарлъци и домашен арест, той бе екстрадиран в Русия, където по-късно бе оправдан.

Смъртта му, ако бъде потвърдена, се добавя към мрачната статистика на руски бизнесмени и енергийни шефове, загинали при неизяснени обстоятелства в чужбина през последните години.

