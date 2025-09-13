Разследват участието на диджей Бобо на празника на Варна и тоалетната хартия в общината

Булфото

Световноизвестният диджей Бобо влезе в разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев! Това стана ясно при разглеждане на мярката за неотклонение на градоначалника в Софийския градски съд, научи "България Днес".

Защитата разкри, че разследващите от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) изискват ненужна според тях информация, за да пълнят кориците на делото, което вече е набъбнало до 40 тома. Те са писали писма на Община Варна, като едно от питанията е било свързано с участието на музикалната звезда в програмата за празника на Варна на 15 август т.г.

Не е ясно по какъв начин диджей Бобо е свързан с разследването срещу организирана престъпна група за подкупи, по което е погнат Коцев. 98% от доказателствата нямат връзка с предмета на доказване, твърдят защитниците на варненския кмет. Те се учудват и на друга изискана информация - относно това за колко пари е купувана тоалетната хартия в общината.

