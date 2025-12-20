Разследват вандалски акт срещу офис на "Възраждане" във Варна

снимка Булфото

Полицията във Варна разследва вандалски акт срещу офиса на партия "Възраждане" в града, съобщават от Областната дирекция на МВР.

От там уточниха, че сигналът е подаден минути след 4:00 часа тази сутрин. Живеещи в района са алармирали за силен шум. Пристигналите на място полицаи са установили, че има счупено с камък стъкло на фасадата на помещението, уточнява БТА.

В разпространено до медиите съобщение от пресцентъра на "Възраждане" се посочва, че извършителите са заснети от камера. От партията изразяват благодарността си за бързата реакция и професионалното отношение на полицията.

"Подобни действия представляват недопустим опит за сплашване и форма на агресия, която категорично осъждаме. Заявяваме ясно, че подобни посегателства няма да повлияят по никакъв начин на нашата политическа и обществена дейност. Няма да бъдем уплашени и ще продължим да отстояваме позициите си и ангажиментите си към гражданите", се посочва в позицията на "Възраждане".

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!