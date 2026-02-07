Разследват възможен саботаж на жп мрежата близо до Болоня

Кадър Youtube

Италианската полиция разследва възможен саботаж, след като електропроводи, захранващи железопътни линии, бяха повредени близо до северния град Болоня. Това доведе до закъснения в движението на влаковете, предаде Ройтерс, като се позова на официален представител на властите.

Италианската държавна железопътна компания "Феровие дело стато" (FS) съобщи, че проблемът с линиите, възникнал в първия пълен ден на Зимните олимпийски игри, не е бил причинен от техническа неизправност, посочва БТА.

Инцидентът наруши работата на един от най-натоварените железопътни възли в страната по линиите между Болоня и Милано, както и между Болоня и Венеция, което доведе до закъснения от до 90 минути за високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

Милано е домакин на Зимните олимпийски игри заедно с Кортина, до която може да се стигне с влак от Венеция.

По време на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж саботьори извършиха посегателства срещу френската високоскоростна железопътна мрежа TGV при серия от атаки в ранни сутрешни часове, което доведе до хаос в транспорта преди церемонията по откриването.

