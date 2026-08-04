Разследват версията за подхлъзване на пътя, което да е довело до смъртта на моториста на пътя Габрово - Шипка
Снимка: Булфото
Разследване трябва да установи причините за пътнотранспортно произшествие на главния път между Габрово и връх Шипка, при което загина 61-годишен мотоциклетист. Ключов въпрос е дали пътната настилка е била компрометирана от преминали преди инцидента превозни средства, посочва БНР.
Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на инцидента, който стана преди три дни в северната част на прохода Шипка. По данни на полицията 61-годишният мотоциклетист загубил контрол над машината и се ударил в крайпътна мантинела.
Огледът на местопроизшествието е извършен съвместно с автоексперт, поясняват от прокуратурата. Предстои да бъдат установени преминали преди катастрофата превозни средства, които евентуално са замърсили пътното платно.
В тази връзка ще бъде назначена химическа експертиза на иззети при огледа веществени доказателства. Очаква се да бъде потвърдена или отхвърлена версията за подхлъзване на пътя, което да е причинило инцидента с фатален край.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!