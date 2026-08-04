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Разследват версията за подхлъзване на пътя, което да е довело до смъртта на моториста на пътя Габрово - Шипка

04.08.2026 / 19:16 0

Снимка: Булфото

Разследване трябва да установи причините за пътнотранспортно произшествие на главния път между Габрово и връх Шипка, при което загина 61-годишен мотоциклетист. Ключов въпрос е дали пътната настилка е била компрометирана от преминали преди инцидента превозни средства, посочва БНР.

Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на инцидента, който стана преди три дни в северната част на прохода Шипка. По данни на полицията 61-годишният мотоциклетист загубил контрол над машината и се ударил в крайпътна мантинела.

Огледът на местопроизшествието е извършен съвместно с автоексперт, поясняват от прокуратурата. Предстои да бъдат установени преминали преди катастрофата превозни средства, които евентуално са замърсили пътното платно.

В тази връзка ще бъде назначена химическа експертиза на иззети при огледа веществени доказателства. Очаква се да бъде потвърдена или отхвърлена версията за подхлъзване на пътя, което да е причинило инцидента с фатален край.

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