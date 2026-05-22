Разследват версията за умишлен палеж на шатрите в комплекс "Хоризонт" във Варна

Снимки: Гугъл мапс, Пиксабей

Полицията във Варна работи по разкриване на причината за запалването на две шатри от комплекс "Хоризонт" във Варна, собственост на семейството на кмета на града Благомир Коцев.

Шатрите са пламнали в 3.30 след полунощ, снети са записите на камерите, на тях се вижда сянка на бягащ човек, но експертизата ще покаже дали има умисъл и това е палеж, съобщи старши комисар Цветан Пировски - директор на Областната дирекция на МВР, предава Радио Варна.

Разследването е на ранен етап, половината дирекция работи по случая, подчерта Пировски.

