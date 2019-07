Разтърсващи кадри показват как хиляди пчели вибрират на земята и умират след силното земетресение в САЩ

Видео: Туитър

Хиляди мъртви пчели бяха открити да лежат на земята след земетресението с магнитуд 7.1, разтърсило Калифорния през изминалите дни. Шокиращи кадри показват как в събота медийният инфлуенсър Халил Ъндъруууд е пред дома си, а около него навсякъде има гърчещи се на земята пчели, пише Блиц.

Той увеличава фокуса на обектива към земята, за да покаже състоянието на пчелите и големият брой техни трупове, покриващи повечето земя пред него. "Това е лудост. Никога не съм виждал такова нещо през живота си. Гледайте колко много ши*ани пчели има на земята след земетресението", казва той.







Той също отбелязва, че някои от пчелите са все още живи и се гърчат на земята.



Ъндърууд твърди, че пчелите "са вибрирали, жужали и умрели" в резултат на земетресението.



Учените в миналото са отбелязвали, че животните и насекомите се държат странно преди земетресения, но причината за това не е известна.

Докато учените знаят, че съществата са способни по някакъв начин да усетят земетресенията преди хората, но те все още не са наясно с механизмите, чрез които това се случва.



Проучване в Северен Тайван, в рамките на което са били наблюдавани популации на насекоми в определен интервал от време, е установило, че след земетресения с магнитуд 7.3 и 6.8 по Рихтер се наблюдава "рязък спад" в броя на насекомите и видовете насекоми. В рамките на 3-годишното изследване бе също установено, че насекомите, които живеят под земята близо до вода, са точно толкова засегнати от земетресенията, колкото и онези, които населяват водоемите.

Ъндърууд вечерта след земетресението написа в Туитър: "Йо тези пчели откачат. Около 70 от тях са на земята и само жужат и умират". В по-късен туит той уточни, че става дума не за 70 пчели, а за хиляди и милиони. "Не преувеличавам, нито пък се шегувам", подчерта той.

I wasn’t exagerating or joking last night..... after the Earthquake thousands of bees were vibrating on the floor and dying.... this shit was so crazy to me. pic.twitter.com/qqCpBVhuyd