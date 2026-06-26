Разтопена на слънце играчка вкара 13-годишно дете в "Пирогов" с втора степен изгаряния

кадри: бТВ

13-годишно дете е с втора степен изгаряния след игра с популярна играчка - така наречените "скуиши". Момичето е прието по спешност в болница "Пирогов".

Игра с една от най-любимите антистрес топки или така известното "скуиши" за 13-годишното момиче завършва в „Пирогов“ с втора степен изгаряния върху единия крак и едната ръка. И спешна операция.

„Бяхме вкъщи. Веднага реагира, влезе в банята, почисти я с ледена вода. Естевено пищеше, беше ужасно. Качихме я в колата и в „Пирогов“, сподели майката пред бТВ.

„Всъщност най-много ме беше страх да не го е погълнала, защото много плачеше и много пищеше. Това ми беше първата мисъл. Гледах в очите й да не е попаднало. Пред мен кожата изгоря, просто падна“, обясни тя.

Момичето е навън със съученици, заедно купуват играчките.

Децата са се разхождали по „Витошка“. По техния разказ влизат в магазин, в чиято витрина предимно се виждат бижута. bTV влезе вътре, за да провери какво още се продава.

Моделът играчка струма малко над 7 евро, етикет с цената в лева - няма, нито обяснение за произхода и употребата.

„Това прави по дефиниция всеки един продукт опасен“, обясни Богомил Николов от „Активни потребители“.

„Всяко дете има такова скуиши. Почти цял ден са били навън, играли са си с тях. В един момент то много се е нагорещило и когато дъщеря ми се е прибрала вкъщи е установила, че то е адски горещо. Изключително горещо.

Сякаш някаква химична реакция е протекла в него“, посочи майката.

Случаят не е единственият подобен в клиниката по изгаряния в „Пирогов“.

„Само преди седмица или 10 дни имахме едно момиченце на същата възраст. Обикновено това са големи деца - между 10 и 14 години. Може да има и химически момент при контакта с повърхността на тялото“, посочи проф. Мая Аргирова - началник на Клиника по изгаряния, „Пирогов“.

При подобни случаи най-важна е първата реакция, казва професор Аргирова.

„Първата реакция е охлаждане, изолиране на агента, премахване безопасно и неболезнено на детето и да се охлади зоната. след което да се увие засегната повърхност в домашно фолио, за да бъде механично изолирана раната“, посочи тя.

Спешната лекарска помощ е задължителна.

„Искам наистина много да благодаря на лекарите тук. Те са едни ангели, реагираха много бързо, много адекватно и ако не бяха те не знам какво можеше да се случи“, разказа майката.

игнали за подобен тип играчки няма нито в Комисията за защита на потребителите, нито в Държавната агенция по "Надзор на пазара", показва проверката на bTV. А за 13-годишното момиче може да се наложи повторно обработване на раните. Към момента детето остава настанено в клиниката по изгаряния.

Редактор "Екип на Петел",

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