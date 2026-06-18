Разцепен клон на дърво падна върху автомобил в центъра на Варна
снимки: Район "Одесос"
Разцепен клон на дърво от вида черница е паднал тази сутрин върху капака на лек атомобил на ул. „Жолио Кюри“ № 51. Пострадали при инцидента няма, съобщават от районната администрация на "Одесос".
На място на инцидента е извършена проверка от екоинспектори на район „Одесос“ в присъствието на Гражданска защита и полиция.
Ще бъде извършена скъсяваща резитба за олекотяване и ще бъде направено предложение до община Варна за извършване на проверка и отсичане на дървото, посочват от администрацията.
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