Разузнаването на САЩ: Новият лидер на Иран има амбиции за ядрено оръжие

Снимка Пиксабей

Американските специални служби смятат, че новият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменеи е много по-заинтересован от своя баща от създаването на ядрено оръжие, съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на официални представители, запознати с оценките на разузнаването.

Според източниците бащата на Моджтаба Хаменеи, който беше убит в началото на войната при израелска атака с участието на американското разузнаване, никога публично не е призовавал Иран да разработи ядрено оръжие.

Американските специални служби обаче смятат, че Моджтаба Хаменеи и по-консервативното правителство, дошло на власт, имат амбиции да развият подобна програма, пише novini.bg.

Според американското разузнаване Иран е преместил поне част от центрофугите за обогатяване на уран от ядрените си обекти, които бяха подложени на американски бомбардировки през юни миналата година, в нов, добре укрепен подземен комплекс в планината Пикакс в централната част на страната.

Според информацията режимът на аятоласите е разположил и сухопътни войски в района, за да предотврати евентуален американски наземен рейд с цел унищожаването на комплекса.

Американски представители смятат, че тези действия показват стремежа на Техеран да запази капацитета си за обогатяване на уран. Те отбелязват още, че според оценките на разузнаването основните компоненти, необходими за създаването на ядрено оръжие, и най-вече запасите от високообогатен уран, са останали непокътнати и достъпни за иранските власти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!