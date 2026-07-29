Разузнавателен безпилотен самолет на НАТО засечен над Черно море

Пекселс

Стратегически безпилотен разузнавателен самолет на НАТО е засечен над неутралните води на Черно море, съобщава ТАСС. Според информацията Northrop Grumman RQ-4D Phoenix е излетял от италианската военна база Сигонела в Сицилия и е летял от запад на изток над Черно море.

Машината е летяла на височина 16 000 километра и не е навлизала във въздушното пространство на други крайбрежни държави, освен България, отбелязва ТАСС, цитирана от "Фокус".

Газета Ру припомня, че на 21 юли същият модел разузнавателен дрон, извършващ полет над Черно море, е подал сигнал за загуба на комуникация. Тогава машината е била насочена към Средиземно море, където е кръжала около час на височина над 16 километра, преди отново да се приземи във военната база Сигонела в Сицилия.

Редактор "Екип на Петел",

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