Разузнавателен самолет на САЩ е засечен над Черно море

Снимка уикипедия, U.S. Air Force photo by Senior Airman Julius Delos Reyes, илюстративна

Американски разузнавателен самолет патрулира Черно море южно от Кримския полуостров повече от пет часа в понеделник, установи РИА Новости въз основа на анализ на полетни данни.

Според анализираните данни самолетът Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II е излетял от авиобазата "Михаил Когълничану" в Румъния около 7:50 ч. българско време и се е насочил на запад. На около 140 километра от грузинския бряг самолетът се е обърнал, върнал се е, прелетял е на около 150 км от румънския бряг, обърнал се е отново и е продължил да лети по същата траектория.

Според РИА Новости към 14:25 ч. самолетът все още е бил в зоната на патрулиране. Bombardier ARTEMIS II също е засечен да лети над Калининградска област, пише руското идание.

Самолетът е преобразуван от бизнес джет за радарно разузнаване от американската компания Leidos. Неговата военна версия носи официалното име ARTEMIS II.

Според публично достъпни данни, само два от тези самолети са построени за нуждите на Пентагона, като вторият е пуснат в експлоатация в края на 2022 г.

Плавателните съдове и летателните апарати от този тип са предназначени предимно за прихващане, записване и декриптиране на данни на дълги разстояния.

През последните години Русия отбеляза безпрецедентна активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си и официално определя тези действия като "възпиране на руската агресия".

Москва многократно е изразявала загриженост относно натрупването на сили от страна на алианса в Европа.

Руското външно министерство заяви, че Москва остава отворена за диалог с НАТО, но на равноправна основа, и че Западът трябва да се откаже от политиката си на милитаризация на континента, отбелязва „Фокус“.

Редактор "Екип на Петел",

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