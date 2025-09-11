Развенчаха мит за българското образование

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Развенчан е мит за българското образование. Това стана ясно от видео на Нова телевизия.

То се базира на изследване на Института за пазарна икономика.

Проучването развенчава мита, че слабите училища се намират само в малки и отдалечени населени места. Среден успех под 3,00 има във всяка една област и във всякакви населени места – в села, в малки и големи градове, включително и в София.

Българското образование е изправено пред системна криза, стана ясно още от изследването на ИПИ. Повод за тази констатация е анализ на резултатите от матурите тази година.

Според тях зрелостниците в над 200 училища в страната са изкарали под "Среден 3" по български език. А в 17 училища у нас всички абитуриенти са получили "Слаб 2".

